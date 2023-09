A Prefeitura de Formosa divulgou a programação do 35º Aniversário do Distrito do Bezerra.Durante os dias 15 a 17 de setembro várias atrações se apresentarão em diversos pontos do Bezerra.A abertura do evento acontece na sexta-feira (15), às 18h com culto de agradecimento do Pastor Heleno. Logo às 22h acontece shows do Rebeca Show e às 00h com Rick e Rangel.No sábado (16), as atrações iniciam às 15h com torneio dos veteranos; 19h Desfile infantil e juvenil; 22h Thiarles Moisés; 23h Bia Fonseca; 00h30 Heverton e Heverson e 01h30 Daniel Costa.No domingo (17), às 8h acontece torneio de futebol (BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA); 10h roda de viola; 15h final do torneio dos veteranos; 19h Santa Missa; 20h30 Momento Solene – Prêmio Aluno Destaque; 21h30 corte do bolo de 35 metros; o encerramento é com show de Thiago Eudes.