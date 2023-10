A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Saúde realizará o Dia D para menores de 15 anos se vacinarem na cidade de Formosa e nos distritos: Bezerra, Santa Rosa e JK.No próximo sábado (7), acontece a vacinação para crianças e adolescentes atualizarem a caderneta de vacinação. São os seguintes pontos de vacinação: UBS 01 Formosinha; UBS 10 Parana; UBS 12 Bela Vista; UBS 13 Polago; UBS 15 Vila Carolina e Nve - Núcleo De Vigilância Epidemiológica das 08h às 17h.Documentos necessários: Caderneta de vacinação e cartão do SUS.Distrito do Bezerra, segunda-feira (9), das 08h às 16h.Distrito de Santa Rosa, terça-feira (10), das 08h às 16h.Distrito do JK, quarta-feira (11), das 08h às 16h.Documentos necessários: Caderneta de vacinação e cartão do SUS.