No sábado (4), uma árvore da espécie Guapuruvu, em plena saúde, localizada na rotatória do Bairro Pau-Ferro, se desgrudou completamente do solo e veio a cair. No momento, um senhor de 66 anos, conduzindo um veículo caminhão Mercedes, passava pelo local e acabou sendo fatalmente atingido pelo tronco principal da árvore.





Confira a nota:





Neste último sábado (04/11), em Formosa, ocorreram, de forma difusa, algumas quedas de árvores, devido aos fortes ventos que afetaram nossa cidade.



Lamentavelmente uma árvore da espécie Guapuruvu, em plena saúde, localizada na rotatória do Bairro Pau-Ferro, se desgrudou completamente do solo e veio a cair.



Nesse mesmo momento, um senhor de 66 anos, conduzindo um veículo caminhão Mercedes, passava pelo local e acabou sendo fatalmente atingido pelo tronco principal da árvore.



Os serviços de emergência do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados e atenderam prontamente a ocorrência.



A Prefeitura Municipal de Formosa lamenta o ocorrido e oferece préstimos de profunda solidariedade à família da vítima.