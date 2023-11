Outras reclamações da empresa EQUATORIAL (em Formosa e Cabeceiras) devem fazer contato com a Promotoria de Justiça (ZAP 61 99116-0103) para agendar data e horário a fim de serem ouvidas.

NOTA A IMPRENSA



O Ministério Público de Goiás, por meio da 3ª Promotoria de Justiça em Formosa/GO, realizou na manhã desta segunda-feira (6), no Auditório da Prefeitura, Audiência Pública com o objetivo de colher informações e eventuais reclamações acerca da qualidade do serviço de prestação de energia elétrica prestado a tais municípios pela empresa Equatorial.A comunidade de Formosa e Cabeceiras participou e lotou o Auditório. Pessoas, empresas, associações, assentados, produtores rurais e diversas entidades participaram e expuseram a situação que vêm enfrentando. O evento demonstrou que as quedas e falta de energia é um problema que vem se alastrando nos últimos tempos.A empresa Equatorial não enviou representantes.O Ministério Público de Formosa já tinha aberto Procedimento Investigatório Criminal – PIC considerando as recorrentes (praticamente diárias) quedas, interrupções e oscilações de energia elétrica nos municípios de Formosa/GO e Cabeceiras/GO neste ano de 2023, que se agravaram nos últimos 2 dois meses. Confira o PIC abaixo das fotos na íntegra.O Promotor de Justiça, Douglas Chegury presidiu a mesa, também participaram: O prefeito de Formosa, Gustavo Marques; o prefeito de Cabeceiras, Tuta; o presidente da Câmara de Formosa, Marquim Araújo juntamente com vereadores; o tabelião do Cartório de Imóveis, Túlio; dirigentes da CDL, dentre várias autoridades da região.