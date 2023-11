A Agência Goiânia de Habitação divulgou a data do sorteio das Casas a Custo Zero que serão disponibilizadas em Formosa.O programa obteve apoio da Prefeitura de Formosa.Confira o comunicado:ALÔ, FORMOSA:A ESPERA ACABOU!Chegou a hora do sorteio das Casas a Custo Zero através da Agência Goiânia de Habitação.O sorteio vai acontecer nessa quinta-feira, 09 de novembro, às 13:30.Lembrando que após o sorteio é a fase de análise de documentos, que já foram entregues.Neste momento a equipe da Agehab avalia se as famílias que foram selecionadas de fato se encaixam nos critérios do edital.Transmissão ao vivo: YouTube e Facebook da Agehab.ATENÇÃO: os links serão disponilizados no dia 09/11.