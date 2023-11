“Participe e compartilhe esse post para que a informação chegue a quem mais precisa!” convida a Prefeitura de Formosa que é parceira no projeto.

A Defensoria Pública do Estado de Goiás está chegando no município de Formosa. O mutirão acontecerá no próximo dia 17 de novembro, das 9 às 17 horas, e no dia 18, das 9 às 16 horas, na Praça Rui Barbosa, no Centro.Serão oferecidos à população serviços gratuitos como:- Divórcio consensual;- Reconhecimento de união estável / pedido de conversão em casamento;- Divórcio litigioso – sem filhos menores e sem bens;- Regularização de guarda e pensão alimentícia consensual;- Investigação de paternidade e maternidade – com ou sem realização de DNA;- Reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva;- Retificação de registro civil;- Alteração de prenome e gênero de pessoas transgênero;- Emissão de 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito;- Requerimento para gratuidade da carteira de identidade;- Informação sobre o ciclo da violência doméstica, pedidos de medidas protetivas ou sua ampliação.➡ Documentos necessários para o atendimento:- Identidade e CPF ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);- Comprovante de endereço atualizado (dos últimos dois meses);- Comprovante de renda;- Certidões de nascimento e/ou casamento.