Atuação do senador no arcabouço fiscal, para manter fundo do Distrito Federal, motivou a honraria.





O projeto de decreto legislativo Nº 34/2023, que concede a ele a honraria, foi proposto pelos deputados Robério Negreiros (PSD) e Jorge Vianna (PSD) e aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal em agosto.



Na foto, o Secretário de Estado de Relações Institucionais do DF, Agaciel Maia (esquerda); Omar Aziz (centro) e Lázaro (direita).





O senador Omar Aziz (PSD) foi homenageado em Brasília, agraciado com o título de cidadão brasiliense.A solenidade aconteceu nesta quarta-feira (8).