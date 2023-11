“É com imensa alegria que a Escola Municipal Deodato, a Comunidade do Distrito do Bezerra, a Secretária Municipal de Educação Sizelia Abreu e demais autoridades recebem, nesta manhã de quarta-feira, os amigos parceiros para esta incrível entrega”, disse a Prefeitura de Formosa.

Inauguração da Sala de Leitura, Parquinho, Horta Suspensa, Depósito e Rampas de Acessibilidade na Escola Municipal Deodato, no Distrito do Bezerra.Nesta quarta-feira (8), a Escola Municipal Deodato recebe da Parceria Empresarial o Projeto Escola Transforma, por meio do Instituto Cuidare/Nutrien, que nos proporciona uma Sala de Leitura, um Parquinho, uma Horta Suspensa, Rampas de Acessibilidade e um Depósito.