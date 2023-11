A Prefeitura de Formosa realizou a entrega dos cartões Mães de Goiás e Dignidade às pessoas que não haviam conseguido buscar na última entrega de cartões realizada em outubro no Ginásio Tio Luiz.O programa Mães de Goiás concede benefício mensal de R$ 250 para mulheres com filhos de 0 a 6 anos de idade e em situação de vulnerabilidade social.Já o Dignidade beneficia com R$ 300 mensais pessoas que tenham entre 60 anos e 64 anos 11 meses e 29 dias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.Não são elegíveis para o programa aqueles que recebem o Bolsa Família, do governo federal.Para receber os benefícios não é necessário realizar inscrição, pois o Governo de Goiás usa a base de dados do Cadastro Único (CadÚnico).