Unidos pela transformação educacional.O município de Formosa realizará, no dia 16 de novembro de 2023, na UEG, a Conferência Intermunicipal de Educação, preparatória para o CONAE 2024, com o intuito de contribuir para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação.Conferência Intermunicipal de Educação: Plano Nacional de Educação (2024-2034). Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável.DATA: 16/11/2023HORÁRIO: 08H-17HLOCAL: AUDITÓRIO DA UEGSua participação é essencial.