Na reta final do mês de novembro, nesta quarta-feira (29), o dia começou com muita conscientização e cuidado na Secretaria de Saúde.O café da manhã foi dedicado aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde que contaram com serviços de: Atendimento Médico, Odontológico, Exames Laboratoriais, Testes do CTA, Auriculoterapia e Ventosa.O secretário de Saúde, Breno Miranda, elogiou “Agradeço as equipes presentes. Atenção Básica, CTA, CEREST, Equipe Odontológica e o Gabinete da Secretaria de Saúde. Destaco aqui a importância do autocuidado, e de prevenção. O melhor que você pode fazer por você mesmo, é se cuidar”, disse.