A Prefeitura de Formosa lançou na noite desta quinta-feira (30), a Decoração de Natal de 2023. A população tem elogiado bastante a estrutura.A decoração de natal desse ano conta com enormes estruturas de LED. No local várias esculturas iluminam a principal praça da cidade e sede do Poder Executivo local.O lançamento da decoração foi feito por contagem regressiva comandada pelo prefeito Gustavo Marques. Logo em seguida o espetáculo “A Magia das Cores” fez centenas de crianças dançarem músicas do natal com bonecos gigantes.O prefeito Gustavo Marques e a primeira-dama Carol Marques aguardaram a chegada do Papai Noel na entrada da Praça. O bom velhinho chegou no local em um caminhão do Corpo de Bombeiros, tradição que ocorre todos os anos.Durante toda primeira noite do evento a praça ficou cheia de moradores que publicaram nas redes sociais fotos dos vários ambientes montados na Praça. Os moradores tem elogiado a estrutura.