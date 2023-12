Acontece nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, no Auditório do Museu Couros, o lançamento do mini-documentário #StopStalking.

Em mais uma ação da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, a Prefeitura de Formosa, em parceria com a Polícia Civil de Goiás, inaugurou nessa quarta-feira (06), a Sala de Acolhimento na Delegacia especializada no atendimento à Mulher – DEAM.A sala é feita para a recepção de mulheres vítimas de violência, contando com apoio psicológico com profissional especializado, além ambiente devidamente planejado e customizado para o acolhimento.A Sala de Acolhimento da DEAM já é a terceira inaugurada no município. Já existe uma no Instituto Médico Legal – IML e outra na Delegacia Regional de Polícia Civil. Todas as salas contaram com a parceria da Prefeitura de Formosa.O Estado de Goiás também aderiu ao projeto de Formosa e várias Salas serão disponibilizadas em todo o Estado.