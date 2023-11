A Prefeitura de Formosa vai inaugurar a decoração natalina da Praça Rui Barbosa na próxima quinta-feira (30), a partir das 19:30.A magia que vai tomar conta de Formosa conta com diversas esculturas em LED e tem tomado as redes sociais desde que começou a montagem.A decoração deste ano com luzes modernas com bastante efeito vai ser lançada pelo Prefeitura de Formosa em evento solene na Praça Rui Barbosa, local da sede do município e principal praça da cidade.