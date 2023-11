O prefeito Gustavo Marques esteve em Goiânia nesta segunda-feira (27), com o Secretário de Estado da Infraestrutura, Pedro Sales, e com o Diretor Comercial da Saneago, Hugo Cunha Goldfeld.Na reunião, foram tratados de assuntos importantes para Formosa como saneamento básico, melhoria de abastecimento e ampliação do sistema.Recentemente a vazão do Rio Bandeirinha, primordial para o abastecimento da cidade, teve uma queda na vazão devido a estiagem.“Estou atento às necessidades associadas ao crescimento de nossa cidade”, disse o prefeito Gustavo Marques na reunião.