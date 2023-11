A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social iniciou nesta sexta-feira (24), a Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, com uma blitz na praça Rui Barbosa.Durante todos os dias serão realizadas estratégias de mobilização para o engajamento na prevenção e fim da violência contra as mulheres e meninas. Todos podem participar, onde quer que estejam.Compartilhe suas fotos, mensagens e vídeos sobre o tema, mostrando como você está participando da campanha nas redes sociais, usando as hashtags #16diasdeativismo #MundoLaranja