Os secretários da Prefeitura Municipal de Formosa, em conjunto com Adriana Alves, representante da AMAB, reuniram-se para discutir estratégias nas áreas de educação, trânsito, mobilidade, infraestrutura, economia, meio ambiente, saúde e desenvolvimento social.Foi apresentada a ExpoRide, um programa de desenvolvimento regional e integração das cadeias produtivas dos municípios da RIDE-DF (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). O objetivo é estabelecer um diretório com pastas participantes para futuros eventos no município.Durante a reunião, foram compartilhadas informações sobre as mobilizações para inscrições no site, destacando o evento marcado para 16/12/2023, em Formosa, Goiás.