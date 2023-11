A Prefeitura de Formosa reabre na segunda-feira

Devido ao decreto n° 3.729/2023, em virtude do feriado nacional de Finados na quinta-feira (02), fica decretado ponto facultativo na sexta (03), por transferência do Dia do Servidor Público.Não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Os órgãos públicos executores de serviços de natureza essencial terão funcionamento normal, sob regime de convocação.