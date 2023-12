O Natal do Bem já chegou em Formosa. A Prefeitura de Formosa iniciou a distribuição de milhares de brinquedos nesta terça-feira (19).As escolas da Rede Pública Municipal de Educação estão recebendo diversos tipos de brinquedos. O evento é realizado pela doação de brinquedos da Organização das Voluntárias de Goiás - OVG e do Governo de Goiás.São bonecas, bolas e carrinhos para meninos e meninas escolherem o que quiserem. "Que esses presentes tragam alegria e encanto a todas as nossas crianças", disse a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.