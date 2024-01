Dois inscritos foram desclassificados, e assim, dois sorteados no cadastro reserva, de acordo com a ordem do sorteio realizado dia 09 de novembro de 2023 foram CONVOCADOS.O comunicado foi da AGEHAB que sorteou 48 unidades habitacionais em Formosa.O Edital contendo a relação de nomes está no site da AGEHAB, clique aqui.