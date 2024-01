A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Saúde aderiu ao mês da luta contra a hanseníase – Janeiro Roxo.Também conhecida como lepra ou mal de Lázaro, a hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele e é causada por um bacilo.O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo entre os países que registram casos novos. Em razão de sua elevada carga, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país, sendo de notificação compulsória e investigação obrigatória.A doença exibe distribuição heterogênea no país, com elevadas concentrações nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, importantes áreas de transmissão da doença.A hanseníase tem cura. O tratamento é feito nas unidades de saúde e é gratuito. A cura é mais fácil e rápida quanto mais precoce for o diagnóstico. O tratamento é via oral.Caso tenho manchas brancas ou avermelhadas pelo corpo, procure uma USF e se informe.