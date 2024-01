O prefeito Gustavo Marques esteve reunido, nesta terça (23), com o Secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Sales, para tratar sobre convênio para recapeamento asfáltico, no valor de R$1 milhão e 982 mil reais.O repasse será importante para sanar os problemas trazidos pelas chuvas nessa época do ano, permitindo um trabalho mais rápido e eficiente.“Agradeço, em nome de todos os formosenses, ao nosso secretário, e também aos demais presentes na reunião, entre eles o subsecretário de Políticas Públicas para Obras e Saneamento, Adonídio Neto, e o gerente de Articulação e Captação de Recursos para Habitação, Victor Yago Souza Brito”, disse o prefeito de Formosa, Gustavo Marques.