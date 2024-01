Serão 90 produtores contemplados com bolsa de quase R$ 5 mil reais.



Como funcionará em Formosa?

Trata-se de uma oportunidade única de aprimoramento nas práticas agrícolas, o programa viabiliza cursos em diversas áreas, para participar do programa um dos pré-requisitos é o produtor ou interessado esteja cadastrado no CadÚnico com benefício de transferência de renda de até R$ 660,00, o contemplado será beneficiado diretamente com um cartão para trocar por objetos, no comércio local, do curso realizado.



Em Formosa serão ofertados cursos pela EMATER:

AVICULTURA - Produção de Galinha

APICULTURA - Produção de Abelhas

HORTICULTURA - Produção de Hortaliças



LEMBRANDO QUE AS VAGAS SÃO LIMITADAS e um dos requisitos é a renda de cada membro no CadÚnico ser de até meio salário mínimo.



As inscrições começam nesta segunda-feira (22/01) e vai até o dia (24/01)





Documentação necessária para inscrição:

CPF:

RG:

*Extrato V7 CadÚnico (CRAS)

*Comprovante de Endereço



Local de Inscrição:

Secretaria de Agricultura

Horário de atendimento: 8h às 11h e das 13h às 17h



Para mais informações, é necessário comparecer a sede da Secretaria Municipal de Agricultura.



Para realizar sua inscrição e obter mais informações sobre o Programa Crédito Social, dirija-se pessoalmente à Secretaria de Agricultura de Formosa.



