O Fundo de Previdência Social de Formosa - FORMOSAPREVI divulgou o cronograma de Realização da Prova de Vida - Recadastramento dos Segurados do Regime Próprio de Previdência Social de 2024.Conforme a Portaria n° 68, de 15/12/2023, que disciplina o Recadastramento (Prova de Vida) dos beneficiários aposentados e pensionistas civis do Fundo de Previdência Social de Formosa-FORMOSAPREVI, referente ao exercício de 2024.Veja aqui o cronograma de realização da prova de vida e recadastramento segurados do FORMOSAPREVI/2024:Informações pelo telefone: (61) 3631-9214 - Segunda a sexta-feira. Horário: 8h30min às 11h e 13h às 17h.