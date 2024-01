Nova regra de proteção assegura que beneficiários não percam a transferência de renda do programa social ao conseguir um emprego, de acordo com o MDSEm entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (19/01), às rádios Lance FM e Terra FM, em Formosa, Carol Marques, Secretária de Desenvolvimento Social de Formosa, juntamente com os representantes do Grupo Boa Safra, Rodrigo Viana (Gerente Executivo de Gente e Gestão) e Giullie Cardoso (Assistente de Gente e Gestão), abordaram a significativa oferta de empregos proveniente do Mutirão promovido pela empresa, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social de Formosa. O objetivo do mutirão é preencher mais de 300 vagas, oportunidades disponibilizadas pela renomada empresa nacional, orgulho de Formosa.Na entrevista, Carol Marques compartilhou um dado crucial divulgado pelo Ministério de Desenvolvimento Social, evidenciando o êxito dos programas atendidos pelo Cadastro Único.Segundo estes dados, 90% dos empregos formais gerados no país foram preenchidos por indivíduos cadastrados no Cadastro Único. A recente norma de proteção aos beneficiários proporciona uma sensação de segurança às famílias assistidas pelo programa.De acordo com a nova regra de proteção, se a renda média familiar, por pessoa, situar-se entre R$ 218,00 e R$ 706,00, a família continuará recebendo metade do valor do Bolsa Família pelo período de dois anos. Caso, mesmo com a inclusão de algum membro no mercado de trabalho, a renda por pessoa permaneça até o valor de R$ 218,00, a família continuará recebendo integralmente o valor do Bolsa Família, sem qualquer desconto.Mutirão de Empregos do Grupo Boa SafraA Boa Safra, empresa líder na produção de sementes de soja no Brasil promove com apoio da Prefeitura Municipal de Formosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social na próxima sexta-feira (19/01), um mutirão de empregos para preencher mais de 300 vagas, os contratados serão alocados nas unidades de Formosa, Cabeceiras-GO e Buritis-MG. A empresa oferece transporte com ida e volta todos os dias para aqueles que forem contratados.As oportunidades são variadas para vagas temporárias, que em muitos casos tornam-se efetivas, a depender do desempenho do colaborador contratado, o mutirão acontecerá a partir das 9h até às 15h.Local: Ginásio Tio LuízHorário: 9h às 15hConfira as vagas:Assistente administrativoAuxiliar de classificação;Auxiliar de jardinagem;Auxiliar de produção/estoque;Auxiliar de qualidade;Auxiliar de zeladoria;BalanceiroClassificador;Conferente;Manutenção;Motorista de caçamba;Operador de Empilhadeira;Operador de UBS;Operador de secador.Atente-se às informações!1 - As vagas acima correspondem às unidades de Formosa, Cabeceiras e Buritis-MG;2 - No dia, tenha em mãos seu documento com foto, carteira de trabalho ou currículo;3 - Faça seu pré-cadastro na sua localidade desejada pelo link boasafrasementes.com.br/carreiras