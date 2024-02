A Prefeitura de Formosa realiza força-tarefa para mitigar as fortes chuvas na cidade. Prefeitura ressalta obstáculo que foi criado para realizar a canalização do Josefa Gomes. Embargos para suspensão impede a realização da obra, segundo a Prefeitura.Um forte temporal atingiu a cidade de Formosa, registrando um índice pluviométrico de 64mm em apenas uma hora, causando alagamentos e danos.O fenômeno também afetou cidades vizinhas, incluindo a Capital Nacional, resultando em carros submersos e invasão de água em residências e edifícios.A Prefeitura de Formosa, junto com suas secretarias e a Defesa Civil, está empenhada em mitigar os danos e ajudar as famílias afetadas, realizando limpeza, prevenção e assistência social.As equipes trabalham incessantemente na recuperação das vias, na identificação de áreas de risco e no fornecimento de auxílio imediato às famílias prejudicadas.A Superintendência Municipal de Trânsito também contribui na sinalização das ruas afetadas para garantir a segurança dos cidadãos.Além disso, destaca-se a importância da canalização do Córrego Josefa Gomes, uma meta do prefeito Gustavo Marques, que enfrenta obstáculos políticos para sua realização, com muitas pessoas que criticam a não-realização da obra sendo justamente aquelas que votam contra ela, ou buscam embargos usando a tática “processar para suspender”, criando um modo de impedir sua realização.O esclarecimento da situação é crucial para que a população possa se posicionar e exigir soluções. A Prefeitura conta com a colaboração de todos para superar esse desafio e restaurar a normalidade na cidade.