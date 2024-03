Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (01), o Centro de Reabilitação (CER IV), que representa um verdadeiro marco significativo na história da Saúde no município.O Centro oferecerá uma grande diversidade de serviços e atendimentos, contando com uma equipe de ortopedistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, psiquiatra ou neurologista, psicólogos, oftalmologista e enfermagem.São 38 salas, com salão de fisioterapia, cozinha, e salas diferenciais para terapia multiprofissional, trabalhando para a reintegração dos pacientes em suas atividades de vida diária, oferecendo uma qualidade de acesso sem precedentes para usuários e profissionais.O Centro teve seu início no ano de 2013, mas as obras foram interrompidas, sendo retomadas em 2020, na gestão atual, com um investimento aproximado de R$ 3 milhões de reais.“A reabilitação não é apenas um processo educativo e assistencial, é uma jornada de descoberta das capacidades remanescentes, de prevenção de complicações e de promoção do bem-estar físico, psíquico e social de cada indivíduo”, diz a Prefeitura de Formosa.