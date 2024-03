O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) visa promover a prática esportiva e o desenvolvimento de atletas em Formosa. Ele foi inaugurado no dia 24 de fevereiro.A partir do dia 2 de abril (terça-feira), você já pode realizar suas inscrições nas modalidades oferecidas, tais como:-Voleibol-Futsal-Judô-Muay Thai-Capoeira-HandebolAs inscrições serão feitas presencialmente no próprio CIE.Endereço: Rua 03 - S/N ESQ. com a AV. Eng. Flávio Victor Dias - Parque da Colina.