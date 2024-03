A Prefeitura de Formosa tem investido nas reformas de escolas e creches municipais.Na reforma da Escola Municipal Izaíra Freitas Camargo foi finalizado o primeiro pavilhão, com professores e alunos já aproveitando das novas salas revitalizadas.“Agora, os trabalhos seguem para o segundo pavilhão, tudo feito com muito carinho!”, diz a Prefeitura de Formosa.Confira as fotos: