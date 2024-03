A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Educação realizou a 1ª convocação do Processo Seletivo Simplificado - Edital 01/24A Secretária Municipal de Educação do Município de Formosa, no desempenho de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital n.º 001/2024 e Resultado final apresentado pela Comissão, CONVOCA os candidatos listados abaixo, classificados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem no prazo de 05 (cinco dias úteis) contados da publicação deste ato, das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação, sito à Praça Rui Barbosa, n° 208, Centro, Formosa – GO, munidos de todos os documentos elencados nos itens 12.1 e 12.3 do Edital nº 001/2024.A lista completa dos convocados está disponível no site da Prefeitura,