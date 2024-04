A Prefeitura de Formosa divulgou que está chegando mais um fomento da Lei Federal para os fazedores de cultura de Formosa.Formosa receberá da Política Nacional Aldir Blanc - PNBA em 2024, um recurso de R$ 811.488,58.A Prefeitura vai ouvir todos os fazedores de cultura no dia 23/04 às 19h no Plenário da Câmara Municipal de Formosa, para realizar a Elaboração do Plano de Ação de Aplicação de Recursos - PAAR.