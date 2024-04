Já completaram duas semanas da inauguração dos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI Claviral de Miranda, no Parque Laguna e do CMEI Maguito Vilela, no Parque Vila Verde.Em comemoração a Prefeitura de Formosa mostrou o encanto e entusiasmo das crianças e o apoio dos pais.O vídeo publicado nas redes sociais revela a rotina das crianças. Confira: