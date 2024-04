Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira (8), no Distrito Bezerra, o Ponto de Inclusão Digital do Judiciário.O sistema tem como objetivo ampliar o acesso à justiça, oferecendo serviços forenses como informações sobre processos em andamento, recebimento de documentos, alteração de ações do Juizado Especial Cível e, quando necessário, depoimento de testemunhas em processos judiciais por meio da sala passiva.Os projetos de instalação do Ponto Digital consistem em uma sala ou espaço em um órgão público da própria localidade, equipado com computadores e câmeras providos pelos tribunais em cooperação, para acesso do cidadão.Estiveram presentes na inauguração a Dra. Marina Cardoso Buchdid, juíza auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; a Dra. Christiana Aparecida Nasser Saad, juíza diretora do Foro da Comarca de Formosa, e demais autoridades.“Em nome de todos os moradores do distrito do Bezerra, parabenizamos a Dra. Christiana Aparecida Nasser Saad pelo empenho em levar o ponto de inclusão para o distrito, facilitando o acesso ao poder judiciário. Parabéns!”, diz Carol Marques, secretária de Desenvolvimento Social de Formosa.