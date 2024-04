Autoria das moções Homenageados Vereador Mundim Luciano Dutra, Diretor Administrativo do HEF;

Dr. Oliver Sampaio Vila Nova, Médio Intensivista e Coordenadora da UTI;

Drª. Sefora Cristiane Xavier Almeida, Diretora Médica do HEF;

Robson Albuquerque de Oliveira, Gerente de Enfermagem;

Adriana David Matos, Coordenadora da Fisioterapia;

Bruna Soares de Queiroz Sousa, Coordenadora de Enfermagem da UTI;

Andriely Costa Amorim, Enfermeira Assistencial;

Jean de Oliveira Santos, Enfermeiro Assistencial;

Israel Ribeiro da Silva, Enfermeiro Assistencial;

Todos os profissionais e colaboradores da Equipe do HEF. . Vereadora Cátia Rodrigues Caroline Marques Cichetti Koehler;

Dágylla de Merello Torres Peres;

Fabrícia Ferreira dos Santos;

Eliane Fonseca de Macêdo;

Ítalo Fonseca Barros;

Meire Luciana José da Silva;

Regina Antônia de Oliveira;

Jhonathan Lemes Thasquetto Cechetto;

Adriana Romualdo da Silva;

Ajemira do Carmo Azevedo;

Maria Hozanice da Rocha;

Rafaela Pereira da Silva. Vereadora Subtenente Clésio 3º Sargento Davilena Aparecida Gomes Xavier Monteiro;

Subtenente Luceni da Silva Alves;

3º Sargento BM Tiago Melo Guimarães;

2º Sargento BM Júnio Eudes Cunha Monteiro;

2º Sargento BM Renato Gomes da Cunha Silva;

Subtenente Natanael Pereira de Matos;

2º Sargento Wellington Campelo dos Santos;

Cabo Tiago Roberto Gomes da Silva;

Cabo Alan Barbosa Rodrigues. Vereadora Delegada Fernanda Gilmar Rodrigues de Oliveira;

José Machado Lima Filho;

Willeska Alves da Silva;

Valéria José Pereira;

Raquel Muniz de Souza;

Marcs Vinícius Rocha Andrade;

Vivian Karla Gomes de Moura Brito;

Amenice Cândido de Araújo;

Ivânia Engler;

Jadson Ribeiro da Silva. Vereador Filipe Vilarins GM Carlos Alves dos Santos;

GM Damião de Aquino Pereira;

GM João Nilson Alves da Silva;

GM Mário de Paiva Santos;

GM Oscar Avelino da Penha;

GM Samuel de Araújo Fonseca. Vereador Índio de Assis Vera Lúcia Souza Monteiro;

Juliano Silva Mendes. Vereador Dr. João Batista Diogo Veríssimo Luz Melo;

Josefa Pereira de Brito Araújo. Vereador Luziano Martins Jacinto Pinto de Melo;

Maísa Alves de Melo;

Julia Beatriz Gomes Soares;

Ana Clara Rodrigues de Souza;

Isabela da Costa Neves;

Adriana Alves de Assunção;

Geovana Alves de Assunção;

Gabriely Pereira da Jesus. Vereadora Roberta Brito Elisângela;

Marcos;

Pedro Lucas Borges de Sousa Valadares;

Eloise Cristiny Ribeiro Paes De Souza;

Luiz Carlos de Carvalho Ribeiro;

Heloiza Rodrigues da Silva;

Arthur de Almeida Aragão;

Cibele Moreira dos Santos;

Davy Lucas Pereira da Conceição;

Igor Daniel Dantas Pitangui;

Isack Costa Santos;

Isadora Christini Cirilo Kern;

Lucas Rafael Barros Evangelista;

Pedro Henrique Silva Rosa;

Arthur Valadares de Oliveira;

Heloisa Gabrielly Pres da Silva;

Heloisa Rodrigues da Silva;

Jamilly de Jesus Spindola Fernandes;

Maria Luiza Borges de Andrade;

Ryan Vitor Alves de Souza;

Victor Muryel Spindola Fernandes;

Vitória Maria Vargas Evangelista;

Ágatha Marcela Mendes Gomes;

Ana Clara de Matos Sousa;

Arthur Tavares Lopes Ferreira;

Bruno de Oliveira Cavalcante;

Felipe Gabriel de Souza Maciel;

Isabela Rodrigues Fiorese;

Isis Gracie Monteiro das Chagas;

Jean Barreto da Silva;

João Victor Rodrigues Silva;

Julia Houston Evangelista do Carmo;

Laura Alves Ferreira Pinheiro;

Sthefane Samira Rodrigues Silva;

Victor Hugo Marques Arruda;

Vitória Dias dos Santos;

Yuri Rafael Tavares Ferreira;

Delegado Regional José Antônio Machado Sena;

Agente Cecílio Carvalho Bruno;

Escrivã Thallyane de Melo Reis Alvares;

Papiloscopista Thiago Gomes Neris;

Papiloscopista Anderson Luiz Correia de Souza;

Escrivão Gilson Pereira Campos dos Santos;

Agente Thiago Augusto de Souza Araújo;

Escrivã Tatiana de Jesus Damasceno;

Agente Divino Neviton Nazario Couto;

Escrivão Igor Aquino Nogueira de Sá; Vereador Professor Shinayder Elenilson Dias dos Santos;

Genilton Francisco Teles;

Rodrigo Pereira dos Santos;

Wanderson Antônio Rabelo;

Luciano Soares Rocha;

Carlos Eduardo Gomes;

Jales José Barbosa Cardoso. Vereadora Simone Ribeiro Jonair Souza Nunes;

Hélio Germano Júnior. Vereador Valdson José Ítalo Corino Alves.

A Câmara de Formosa distribuiu 115 moções de congratulação na quarta-feira. A sessão foi realizada no Plenário da Câmara.A Câmara de Formosa realizou uma Sessão Solene nessa quarta-feira (03) para a entrega de 115 moções de congratulação a diversos cidadãos e cidadãs de Formosa.Entre os homenageados estiveram: servidores da Casa de Passagem João Paulo II; policiais militares; servidores da 1ªSecretaria da Câmara de Formosa; membros do Conselhos Titulares; guardas municipais; organizadores e vencedores do Desfile Infantil e Juvenil do 35º Aniversário do Distrito Bezerra; alunos; policiais civis; diretoria do time Jardim Oliveira; outros profissionais e aos colaboradores e funcionários da Equipe do Hospital Regional de Formosa por conquistar a certificação de UTI Eficiente, reforçando seu compromisso contínuo com a qualidade no cuidado de pacientes críticos e ser a única unidade hospitalar do interior do Estado a conquistar este selo.A moção de congratulação é uma homenagem concedida pelo Poder Legislativo às pessoas que se destacaram por alguma atividade ou ação em prol da coletividade, um reconhecimento aos serviços prestados, comprometimento, profissionalismo e dedicação. A honraria é indicada pelos vereadores, aprovada pelo plenário e entregue em evento solene realizado mensalmente.Confira abaixo a lista dos nomes dos homenageados: