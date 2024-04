No próximo sábado, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do CRAS e em parceria com a APPAF, estará mobilizando os responsáveis para a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Ciptea.As pessoas com Transtorno do Espectro Autista frequentemente apresentam características que não são facilmente perceptíveis em interações sociais. Isso pode trazer dificuldades na hora de exercer os direitos de prioridade que lhes são garantidos.A Ciptea tem a função de assegurar o exercício desses direitos. É um documento oficial com foto, endereço residencial e telefone. Traz também dados do responsável legal ou cuidador e tem validade de 5 anos.“Vamos juntos promover o entendimento, aceitação e inclusão, construindo um mundo mais acolhedor para todos. Atenção para o checklist com os documentos necessários, disponibilizado na arte de divulgação”, diz a Prefeitura de FormosaData: 6 de abrilHorário: 14hLocal: Praça Rui Barbosa