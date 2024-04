O Serviço de Inspeção Municipal -SIM é um dos órgãos responsáveis por garantir segurança alimentar e qualidade sanitária dos produtos alimentícios produzidos no Município.Produtos de origem animal como carnes, ovos, leite, mel e derivados, bem como vegetais e processados. O SIM certifica através de seu selo os produtos que comprovam qualidade e higiene.Os indivíduos e estabelecimentos que trabalham com os produtos citados acima podem se informar sobre os benefícios e regras do SIM. Procure a Secretaria Municipal de Agricultura.