O prefeito Gustavo Marques, em entrevista, revelou que pretende inaugurar todas as obras promovidas por sua gestão. Inclusive algumas de gestões passadas estão sendo entregues. Segundo ele, só não poderá entregar o Centro Olímpico que se arrasta há décadas por causa do TCU que não permite.

Não é pegadinha! A Prefeitura de Formosa inaugurou 2 Centros de Educação Infantil na cidade que já estão funcionando e beneficiando 518 crianças. O CMEI Luiz Alberto Maguito Vilela e o CMEI Clarival de Miranda.Após anos de espera, foram inaugurados o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Luiz Alberto Maguito Vilela, no Parque Laguna II. O CMEI tipo l, conta com capacidade para 348 crianças.O CMEI Clarival de Miranda, localizado no Jardim das Américas, tipo ll, conta com capacidade para 170 crianças.A inauguração representa um marco importante no nosso compromisso com a Educação e o futuro de nossas crianças, além de possibilitar aos pais a tranquilidade de saberem que seus filhos estão em boas mãos.O CMEI localizado no Distrito do Bezerra está em fase final de construção e deve ser entregue ainda neste semestre.