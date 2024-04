A Prefeitura de Formosa informa que em virtude de baixa de quantidade de vacinas em estoque, aguardando recebimento do lote da Regional de Saúde, a vacinação contra dengue continua tendo como prioridade crianças de 6 a 16 anos.Demais faixas etárias devem aguardar que a Regional de Saúde envie para Formosa novas remessas, as quais já foram solicitadas.Conforme a Nota Técnica 65/2024 relacionada a regras de imunização, caso houvesse vacinas próximo ao vencimento (30/04), a imunização poderia ser estendida até outras faixas etárias. No entanto, não é o caso de Formosa.