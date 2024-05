Listas:

Cerca de São 728 beneficiárias do Mães de Goiás, 56 do programa Dignidade e 32 jovens do programa Aprendiz do Futuro receberão os cartões na próxima quarta-feira (29).A ação é do Governo de Goiás com apoio da Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.Data: 29/05 - Quarta-feiraLocal: Ginásio Tio LuízHorário: 9hSão 728 beneficiárias do Mães de Goiás, 56 do programa Dignidade e 32 jovens do programa Aprendiz do Futuro.Confirme seu nome na lista de selecionados, além das condições e demais explicações no site da Prefeitura de Formosa.