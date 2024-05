A Prefeitura de Formosa junto a Secretaria de Saúde realizou hoje (03/05) a passeata "Não Perca o Foco: Elimine a Dengue".Sempre procurando conscientizar os cidadãos de que essa é uma batalha que não pode ser vencida sem que cada um assuma seu compromisso em relação à sua própria residência e comércio, eliminando quaisquer situações que possam servir de reprodução do mosquito da dengue.A passeata se iniciou pela manhã, na praça Rui Barbosa, e terminou no Deck da Mata da Bica, com distribuição de panfletos e conscientização individual procurando agentes multiplicadores do importante trabalho de responsabilidade individual nessa luta.