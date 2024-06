A Casa de Acolhimento Mãe Social unidade II, passou por uma revitalização significativa graças a uma parceria público-privada com a empresa Adarco.O local recebeu melhorias na infraestrutura com aquisição de vários móveis e equipamentos. Além disso, com intuito de humanizar ainda mais o acolhimento, os quartos e sala de estudo receberam nova decoração. A sala de estar e sala de jogos receberam novos itens.“Agradecemos mais uma vez a parceria com a ADARCO e ressaltamos a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada para alcançarmos grandes resultados para a comunidade. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes”, diz a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.