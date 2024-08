O CPA é um espaço democrático e participativo criado para que adolescentes tenham voz ativa nas decisões que afetam suas vidas e comunidades. Através do CPA, jovens podem:•⁠ ⁠🗳 Participar de decisões: Ajudar a definir políticas públicas e programas que os envolvem, como educação, saúde, cultura e lazer.•⁠ ⁠✊ Defender seus direitos: Denunciar e buscar soluções para problemas que enfrentam no dia a dia.•⁠ ⁠🎓 Desenvolver habilidades: Aprender sobre cidadania, liderança, trabalho em equipe e expressão.•⁠ ⁠🌍 Transformar suas comunidades: Contribuir para a construção de um mundo mais justo e igualitário.Em Formosa o Comitê está vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.