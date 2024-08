25/08 - Domingo

Neste sábado (24), o Parque de Exposições de Formosa, recebeu o maior Rally das Américas. O circuito retorna na quinta e sexta-feira para as etapas finais.Além do rally, também acontece o 6º Festival Cultural e Gastronômico que está com estrutura pronta para receber os visitantes.No domingo o Festival Gastronômico recebe a partir das 16 horas, o pagodinho no domingão.