No próximo dia 6 de outubro os formosenses vão às urnas escolher o prefeito entre os 5 candidatos:DÉCIO DO IDEAL - LÁZARO DÉCIO FAGUNDES - Juntos por uma Formosa Ideal!DELEGADA FERNANDA - FERNANDA MARTINS DE LIMA - REAGE FORMOSA, A MUDANÇA É AGORADELEGADO YASSER - YASSER MARTINS YASSINE - Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)FÁBIO JR O ÁGUIA - FÁBIO JOSÉ DE SOUZA RODRIGUES - Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)SIMONE RIBEIRO - SIMONE DIAS DE SOUSA RIBEIRO - União, Trabalho e AmorPara vereador são 316 candidatos.