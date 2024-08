A Prefeitura de Formosa encerrou o primeiro final de semana do 6º Festival Cultural e Gastronômico de Formosa e do Rally dos Sertões com muita alegria.No domingo, 25, o Grupo Só no Pagodin, apresentou na estrutura do evento montado para receber a 6ª edição do Festival Gastronômico.Quem perdeu a primeira semana não precisa se preocupar. De 29/08 a 01/09 tem mais, e nos dias 29 e 30/08 ainda tem o Rally dos Sertões.“Não fique de fora, esperamos por vocês”, convida o prefeito de Formosa-GO Gustavo Marques.