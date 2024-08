Onde: Plenário da Câmara Municipal de Formosa

Horário: 19h



A Prefeitura de Formosa iniciou a fase de elaboração do Plano Municipal de Turismo, com a ajuda de todos.Por isso, a Prefeitura de Formosa convida a todos para o WorkShop de Construção Participativa do Plano Municipal de Turismo de Formosa, para que juntos, se possa construir o futuro do turismo da cidade.Serviço:Quando: 10 de setembro (terça-feira)