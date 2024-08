O evento iniciou às 17 horas com a presença do seu candidato a vice, Ramos Somar, de candidatos a vereadores do PL, PSD e DC e apoiadores.





Carros, motos, bicicletas e pessoas receberam os materiais da campanha.



O evento se encerrou por volta das 19 horas. “Que tarde linda de adesivaço com a nossa gente”, disse Simone na ocasião. De lá, Simone foi para outra reunião de campanha.



A candidata a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro (PL), realizou na tarde desta quinta-feira (29), na Praça Rui Barbosa o adesivaço da sua campanha.