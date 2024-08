A Prefeitura de Formosa deu a largada para o segundo final de semana recepcionando o Rally dos Sertões e o 6º Festival Cultural e Gastronômico de Formosa. O evento acontece de 10 horas às 22 horas no Parque de Exposições.O Rally dos Sertões acontece até esta sexta-feira (30) às 22h. O 6º Festival Gastronômico e Cultural de Formosa acontece até domingo (1).A população tem visto de perto como funciona um rally. Além da competição que envolve carros, caminhões, motos, quadriciclos e UTVs, o Sertões também é conhecido por levar Ação Social e Ambiental para os locais por onde a prova passa. O rali leva uma caravana de quase 2 mil pessoas por edição e movimenta todos os setores da economia das cidades por onde passa.Confira tudo o que rolou na quinta-feira (29):- Chegada dos pilotos (A Vila Sertões permanece no município por até sexta-feira com diversas atrações)- Premiação do concurso de artes com alunos das escolas municipais- Shows de Jefferson Lima e da Banda Rock do Yahto