Foto/Arquivo: Unidade já inaugurada em Formosa





Formosa deve ampliar 400 vagas no sistema penitenciário em 6 meses com a construção da Unidade Prisional Regional de Formosa. A Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) concluiu o canteiro de obras e assinou, na última sexta (2), uma ordem de serviço para os trabalhos.A unidade vai receber investimento de R$ 42,1 milhões e a previsão é de seis para conclusão dos trabalhos. A unidade seguirá o modelo “moldado in loco”.A previsão de entrega é em março de 2025.