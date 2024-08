O 6º Festival Cultural e Gastronômico vai acontecer nos dias 23 a 25/08 e 29/08 a 01/09, simultaneamente as 3 passagens do Rally dos Sertões em Formosa, nos dias 24, 29 e 30 de agosto. A chegada dos Sertões, no dia 24, acontece no deck da mata da bica a partir das 14h30.“Estamos preparando um grande evento para que toda a população formosense possa presenciar uma junção do Festival mais queridinho de Formosa, com o maior Rally das Américas. Vamos nessa?”, diz a Prefeitura de Formosa.